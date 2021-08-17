Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане

Боррель заявил, что ЕС должен выстраивать диалог с новыми властями. Фото: pixabay

Боррель заявил, что ЕС должен выстраивать диалог с новыми властями. Фото: pixabay

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз признает победу движения «Талибан» (запрещено в РФ) в войне в Афганистане.

Об этом Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС по ситуации в Афганистане.

Боррель заявил, что талибы выиграли войну, поэтому ЕС должен выстраивать диалог с новыми властями в Кабуле. Он объяснил, это необходимо для того, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС пока не собирается официально признавать «Талибан», однако власти вынуждены решать текущие проблемы, к примеру, с получением доступа в аэропорт Кабула для эвакуации граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 15 августа, участники запрещенного в России радикального исламистского движения «Талибан» заняли столицу Афганистана, Кабул.