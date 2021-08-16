Президент бежал, в аэропорту — давка: власть в Афганистане захватили террористы

В воскресенье, 15 августа, участники запрещенного в России радикального исламистского движения «Талибан» заняли столицу Афганистана, Кабул. Террористы заявили, что теперь под их контролем находится вся страна.

Наступление на столицу началось утром воскресенья, а уже к вечеру талибам удалось занять город и президентский дворец — им практически не оказали сопротивления. В ближайшее время радикалы, вероятнее всего, объявят о создании Исламского эмирата Афганистан. По данным издания «Азия-Плюс», глава Афганистана, Ашраф Гани, бежал из страны в Таджикистан. Оттуда он направится в третью страну, какую — пока неизвестно.

Позже Гани объяснил, что покинул государство, не желая вооруженных столкновений, жертвами которых станет мирное население. При этом вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что остался в стране — «на моей земле, вместе с народом». Он также обещал «никогда, ни при каких условиях» не преклоняться перед талибами, передает РИА Новости.

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил о создании Координационного совета для обсуждения возможности формирования временной власти. Талибы, однако, отказались от переходного правительства и требуют передачи официальной власти напрямую.

Мирным жителям Кабула террористы гарантируют безопасность и просят их «не волноваться». «Вскоре ситуация в городе нормализуется, и горожане с полным удовлетворением вернутся к нормальной жизни», — передает цитату талибов «Интерфакс».

Граждане Афганистана, однако, не разделяют настроений членов запрещенного в РФ движения. Люди всеми возможными путями спасаются из страны, из-за чего на дорогах в первые же часы захвата Кабула талибанами образовались невероятные пробки: город «встал». А на границе Афганистана и Пакистана заторы образовались в обе стороны: желающих попасть в захваченную талибами страну оказалось немногим меньше, чем беженцев.

Международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле в этот период стал фактически единственным местом, откуда люди могли покинуть Афганистан. Там производится и эвакуация дипломатов и граждан Америки и европейских стран. Российской консульство, напомним, продолжает работу: его периметр охраняется талибами, которые гарантируют россиянам безопасность.

Гражданские рейсы из Афганистана стремительно отменяли, а желающих улететь на становилось меньше, из-за чего в толпе поднялась паника. Люди выбегали прямо на взлетно-посадочную полосу, стремясь попасть на последние покидающие страну самолеты, занимая даже военные борты.

Аэропорт в Кабуле контролируют шесть тысяч американских военных, которым пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы снять людей с военных самолетов, передает Reuters. По данным РИА Новости, от этих выстрелов погибли несколько человек. Впрочем, возможно, причиной их смерти стала не стрельба, а беспрецедентная давка.

Отметим, что сегодня, 16 августа, все коммерческие рейсы из Кабула приостановлены. Согласно информации Управления гражданской авиации Афганистана, воздушное пространство столицы передали военным, а авиакомпании, выполняющие транзитные перелеты через Афганистан, призвали изменить маршруты.

Талибы перешли к активным действиям после вывода из Афганистана американских войск, которые находились в стране 20 лет — США ввели своих солдат после катастрофы с башнями-близнецами 11 сентября 2001-го.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал вывод войск, заявив, что американцы добились поставленных целей: «привлекли к ответственности» (то есть, ликвидировали) виновного в теракте 11 сентября террориста Усаму бен Ладена, основателя запрещенной в РФ исламистской организации «Аль-Каида», тем самым заметно подорвав силы радикального движения.

Нынешний президент Соединенных Штатов, Джо Байден, в начале июля утверждал, что вывод американских войск не станет предпосылкой краха афганского правительства и захвата власти талибами. По словам лидера США, правительственная армия обучена и оснащена лучше боевиков «Талибана».