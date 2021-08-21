В РФ хотят ввести налоговый вычет за аренду квартиры

В Российской Федерации планируют ввести налоговый вычет за арендуемую квартиру.

Об этом сообщается в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства намеревается ввести налоговый вычет за аренду жилья.

Так, те люди, которые снимают квартиру, смогут получить налоговые выплаты. В ведомстве думают, что такая мера даст толчок к развитию рынку арендного жилья.

Нововведения хотят включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как снять квартиру, чтобы хозяин не выставил за дверь. Арендодатели в России не привыкли платить налоги, но следует помнить, что договор найма жилого помещения предусмотрен законом.