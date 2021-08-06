Как снять квартиру, чтобы хозяин не выставил за дверь

Найти съемное жилье – непростая задача. Риск наткнуться на мошенника велик. Способов обмануть потенциального арендатора множество – от фальшивых баз арендодателей до сдачи чужих квартир. Обезопасить себя можно договором аренды, но и здесь есть нюансы.

Арендодатели в России не привыкли платить налоги, но помните, что договор найма жилого помещения предусмотрен законом. Если вы не подписываете документ, то становитесь более уязвимы, ведь нигде не закреплены обязанности хозяина квартиры.

Строго регламента составления договора нет. Стороны сами могут определять его содержание. Там могут быть прописаны разные условия: проживание в квартирах животных, ответственность за ущерб и другие.

Есть и обязательные пункты. Среди них – объект найма. Необходимо указать адрес жилья, его площадь.

Еще один пункт – гарантийный взнос. В договоре прописывается его размер, а также условия, на которых наниматель получит деньги назад. Так вы избежите классической ситуации, когда при съезде собственник ищет все способы оставить деньги себе. Не забудьте зафиксировать недостатки квартиры при въезде и провести опись имущества.

В договоре также указывают ответственность обеих сторон и различные дополнительные нюансы.

Договор не привязывает вас к квартире навсегда. Вы можете расторгнуть его в любой момент. При этом придется уведомить собственника о выезде за три месяца до планируемой даты.

У собственника же выставить вас за дверь в любое мгновение не получится. Он имеет право на расторжение договора, если наниматель не платит минимум шесть месяцев. Причина для выселения – проживание третьих лиц и нанесение урона квартире.

Как отмечает Роскачество, документ должен составляться письменно, в двух экземплярах.

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