Петербург попал в топ-10 мирового рейтинга по росту цен на жилье

Петербург попал в топ-10 мирового рейтинга по росту цен на жилье
По прогнозам экспертов, в ближайшее время в Петербурге ожидается снижение стоимость жилья на фоне перенасыщения рынка. Фото: Pixabay

Москва и Петербург вошли в десятку мирового рейтинга по темпу роста цен на вторичное жилье по итогам первого квартала 2021 года.

Российская столица оказалась на седьмом месте в мировом рейтинге, а Северная столица заняла восьмую строчку. Лидерами по росту цен на жилье стали Измир и Анкара в Турции (первое и второе место), а также Веллингтон в Новой Зеландии (третье место).

Как отмечает консалтинговая компания Knight Frank, мегаполисы в Азии уже долгое время не демонстрируют значительные темпы роста цен на жилье вторичного рынка. Годовой рост цен в Пекине и Гонконге ниже 3,6%.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время в Петербурге ожидается снижение стоимость жилья на фоне перенасыщения рынка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объемы покупки земли под застройку в Петербурге выросли в четыре раза.

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Петербург попал в топ-10 мирового рейтинга по росту цен на жилье