Объемы покупки земли под застройку в Петербурге выросли в четыре раза

Объемы покупки земли под застройку в Петербурге выросли в четыре раза
По итогам всего полугодия девелоперы приобрели свыше 256 гектаров земли. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге за первый квартал 2021 года под жилую застройку было приобретено более 67 гектаров земли. Это в четыре раза больше объема проданных участков в первом квартале 2020 года.

А по итогам всего полугодия девелоперы приобрели свыше 256 гектаров земли, что составляет 82% от общего объема продаж за весь прошлый год. Об этом сообщает компания Rusland SP.

Значительная часть проектов с разрешением на строительство уже выкуплена, «готового продукта» почти не осталось.

Кроме того, на фоне дефицита земельных участков и роста цен продаж в спальных районах в Петербурге увеличился спрос на землю за КАД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участки в пригородах Петербурга заметно подорожали. Также подорожали стройматериалы, отмечают специалисты, что в том числе повлияло на стоимость недвижимости.

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