Участки в пригородах Петербурга заметно подорожали

Дачи в период самоизоляции были особенно популярны. Фото: pixabay.com

Дачи в период самоизоляции были особенно популярны. Фото: pixabay.com

Стоимость выросла в среднем на 30%.

Эксперты обратили внимание на рост цен на земли в коттеджных поселках Ленинградской области. Они выросли в среднем на 30%. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что речь идет о зеленых участках под Санкт-Петербургом. Цена на загородные дома и коттеджи все чаще превышает сумму в 10 миллионов рублей. Также подорожали стройматериалы, отмечают специалисты, что в том числе повлияло на стоимость недвижимости.

Эксперты уверены, что цены продолжат расти до конца 2021 года – еще на 20%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юрист пролил свет на самый любимый метод аферистов на рынке недвижимости.