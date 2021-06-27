Участки в пригородах Петербурга заметно подорожали

Участки в пригородах Петербурга заметно подорожали
Дачи в период самоизоляции были особенно популярны. Фото: pixabay.com

Стоимость выросла в среднем на 30%.

Эксперты обратили внимание на рост цен на земли в коттеджных поселках Ленинградской области. Они выросли в среднем на 30%. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что речь идет о зеленых участках под Санкт-Петербургом. Цена на загородные дома и коттеджи все чаще превышает сумму в 10 миллионов рублей. Также подорожали стройматериалы, отмечают специалисты, что в том числе повлияло на стоимость недвижимости.

Эксперты уверены, что цены продолжат расти до конца 2021 года – еще на 20%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юрист пролил свет на самый любимый метод аферистов на рынке недвижимости.

земельные участки недвижимость новости СПб стоимость


 

Новости партнеров
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Пострадавший от аттракциона сотрудник
Пострадавший от аттракциона сотрудник "Диво-острова" скончался в больнице
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России хотят организовать платную вакцинацию от коронавируса для ...
Сборная Чехии обыграла Нидерланд в Евро-2020
На Богатырском после аварии травмирован ребенок
Эксперты считают, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом ...
На Планерной в аварии с «Газелью» пострадал водитель: он, кажется, был пьян
В Петербурге ухудшится погода: будет жарко, но не слишком
На Партизана Германа в аварии пострадал мужчина
Из Невы спасали поляка, который решил освежиться в жаркий день