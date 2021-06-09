Юрист пролил свет на самый любимый метод аферистов на рынке недвижимости

Для аферистов важно, чтобы человек поверил, в то, что предлагаемая квартира «совершенна», а потом рассеять иллюзию.

Так, обман с задатком является излюбленной схемой для мошенников специализирующихся на рынке недвижимости. В беседе с «Известиями» 9 июня руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев рассказал о данном методе.

Все достаточно просто и незатейливо. Потенциальному клиенту показывают какой-то хороший вариант, затем сразу заключают с ним предварительный договор купли-продажи. Однако в документе есть пункт, где написано, что если сделка будет разорвана по желанию клиента, то задаток человеку возвращать не станут.

Так, чуть позднее выяснятся некие проблемы. Например, необходимость капитального ремонта, неблагополучные соседи и другие поводы для жертвы отказаться от покупки и остаться без уже отданного залога аферистам.

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