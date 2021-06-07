«Новая вторичка» дорожает, а старое жилье начало дешеветь в Петербурге

«Новая вторичка» дорожает, а старое жилье начало дешеветь в Петербурге
Однокомнатные квартиры и студии были в спросе в Красносельском и Приморском районах. Фото: скрин Google.Maps

Специалисты проинформировали о подорожании «новой вторички» в Северной столице, а старое жильё начало дешеветь.

В результате исследования эксперты сделали вывод, что в городе продолжается рост цен на «новую вторичку» – дома, которые были построены не позднее 10 лет назад, сообщает «Агенство бизнес-новостей». Так решили специалисты «Петербургской недвижимости».

Так за месяц наибольший покупательский интерес зафиксирован на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Центральном и Василеостровском районах. Однокомнатные квартиры и студии были в спросе в Красносельском и Приморском районах.

Цены на квартиры в «брежневках» снижаются из-за большого количества предложений на рынке. Квадратный метр такого жилья в прошлом месяце стоил 130,5 тысяч рублей, тогда как в сегменте «новой вторички» — 172 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Группа ЛСР» стала совладельцем санатория в Курортном районе Петербурга.

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