«Новая вторичка» дорожает, а старое жилье начало дешеветь в Петербурге

Однокомнатные квартиры и студии были в спросе в Красносельском и Приморском районах. Фото: скрин Google.Maps

Однокомнатные квартиры и студии были в спросе в Красносельском и Приморском районах. Фото: скрин Google.Maps

Специалисты проинформировали о подорожании «новой вторички» в Северной столице, а старое жильё начало дешеветь.

В результате исследования эксперты сделали вывод, что в городе продолжается рост цен на «новую вторичку» – дома, которые были построены не позднее 10 лет назад, сообщает «Агенство бизнес-новостей». Так решили специалисты «Петербургской недвижимости».

Так за месяц наибольший покупательский интерес зафиксирован на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Центральном и Василеостровском районах. Однокомнатные квартиры и студии были в спросе в Красносельском и Приморском районах.

Цены на квартиры в «брежневках» снижаются из-за большого количества предложений на рынке. Квадратный метр такого жилья в прошлом месяце стоил 130,5 тысяч рублей, тогда как в сегменте «новой вторички» — 172 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Группа ЛСР» стала совладельцем санатория в Курортном районе Петербурга.