«Группа ЛСР» стала совладельцем санатория в Курортном районе Петербурга

«Группа ЛСР» стала совладельцем санатория в Курортном районе Петербурга
Теперь "Группа ЛСР" имеет 87% акций санатория. Фото: https://kurort.ru/

Девелопер «Группа ЛСР» приобрела санаторий в Курортном районе Северной столицы и стала владельцем контрольным пакетом акций.

Информация об этом появилась а на официальном сайте девелопера. «Группа ЛСР» сообщила о получении большинства акций ООО «Санаторий «Сестрорецкий курорт».

Теперь «Группа ЛСР» имеет 87% акций санатория. Он расположен на улице Максима Горького в Сестрорецке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2,7 тыс. частных домов планируют газифицировать до 2023 года. 2,7 тысяч частных домов планируют газифицировать в течении трёх лет. Речь идет о бесплатном подведении газа до земельных участков 2 674 петербургских домов. Такой план комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга должен был выполнить в течении пяти лет, но сроки решили сократить. Теперь ждут принятия соответствующих документов на федеральном уровне.

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