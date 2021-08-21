В Колпино появится первый государственный приют для бездомных животных

В первом государственном приюте смогут позаботиться о 200 собаках и 100 кошек. Фото: pixabay

В первом государственном приюте смогут позаботиться о 200 собаках и 100 кошек. Фото: pixabay

В Колпинском районе Петербурга возведут первый государственный приют для бездомных животных. Учреждение сможет позаботиться о 200 собаках и 100 кошек.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга, в данный момент уже разработали проект «дорожной карты» строительства приюта.

Кроме того, уже подыскивается место, где бы можно было разместить второй приют. Рассматриваются несколько районов города: Кронштадтский, Красносельский и Московский.

Город на Неве — единственный город в России, где действует Декларация обращения с животными.

В настоящий момент в Петербурге работают 17 негосударственных организаций, которые занимаются содержанием бездомных животных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы собирали кнопки и фиолетовый яд на собачьей площадке.