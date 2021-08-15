Петербуржцы собирали кнопки и фиолетовый яд на собачьей площадке

Петербуржцы собирали кнопки и фиолетовый яд на собачьей площадке
На проспекте Славы нашли вещества похожие на яд для собак. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге во Фрунзенском районе города, не заметив внимательные хозяева собак кнопки и яд, могли бы отравиться животные.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», на проспекте Славы на собачьей площадке были раскиданы кнопки и комки неизвестного вещества ярко-фиолетового цвета.

Хозяева животных думают, что это был яд, который раскидали догхантеры. Также горожане добавили, что находка была сделана рядом со школой. Это делает инцидент еще более опасным.

Одна из свидетельниц случившегося отметила, что пока собирала кнопки, которых было не счесть, подошел мужчина с собакой. Последний заметил мягкие, липкие шары, внутри которых было что-то белое. В итоге хозяева собак собрали в траве около 20 таких шаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Кубинской улице пожарные спасли собаку, попавшую под автомобиль.

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