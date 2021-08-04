На Кубинской пожарные спасли собаку, попавшую под авто

На Кубинской пожарные спасли собаку, попавшую под авто
Собаку госпитализировали с травмой позвоночника. Фото: pixabay

Животное неожиданно появилось на дороге и было сбито легковушкой.

На Кубинской улице вечером 4 августа произошла авария, в результате которой пострадала собака. На помощь четвероногому пришли спасатели, об этом пишет «Мегаполис».

Известно, что собака неожиданно выскочила на дорогу и оказалась под колеса машины. Девушка, сидевшая за рулем, постаралась оказать ей помощь и вызвала ветеринаров. Врач, прибывший на место, заявил, что у собаки поврежден позвоночник. Собака, прибывающая в шоковом состоянии, укусила незнакомку.

Пожарные, проезжающие мимо, обратили внимание на инцидент и остановились. Они положили пострадавшее животное в машину, после чего его доставили в зооклинику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК начал проверку нападения собаки на детей в Подмосковье. По предварительной информации, мать с детьми подошла к частному дому, чтобы купить у хозяйки овощи.

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