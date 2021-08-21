СКА выиграл у «Металлурга» на Кубке чемпионов

СКА выиграл у &#171;Металлурга&#187; на Кубке чемпионов
Счет матча - 1:0. Петербуржцы выиграли у "Металлурга". Фото: Pixabay

Российский хоккейный клуб из Петербурга обыграл соперников со счётом 1:0.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба-поделдителя 21 августа, в субботу, матч Кубка чемпионов между СКА и «Металлургом» закончился победой команды из Северной столицы.

Армейцы обыграли казанских хоккеистов на «Татнефть Арене» со счётом 1:0.

«Завтра сыграем заключительную игру на Кубке чемпионов, а будет она за первое или третье месте — узнаем сегодня вечером», — пишет пресс-служба СКА.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вратарь петербургского СКА и сборной России по хоккею Александр Самонов рассказал о подготовке к предстоящему сезону, плану по «сухарям» и желании показать себя на Олимпийских играх в Пекине.

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