Более десятка стран заинтересовались вакциной для животных от COVID-19

В скором времени Россия зарегистрирует вакцину для животных в Корее, Таиланде, Венгрии и Греции. Фото: pixabay.com

В скором времени Россия зарегистрирует вакцину для животных в Корее, Таиланде, Венгрии и Греции. Фото: pixabay.com

Более десяти стран заинтересовались в поставке российской вакцины от ковида для животных.

Интерес к разработанной Россельхознадзором вакцине для животных «Карнивак-Ков» проявили интерес Венгрия, Польша, Германия, Греция, Турция, Эстония, Таиланд, Ливан, Тайвань, Венесуэла, Эквадор и Перу. Об этом сообщают «Известия».

Так, Россия готова предоставить Евросоюзу партию вакцины в научных интересах для изучения эффективности «Карнивак-Ков». В скором времени Россия зарегистрирует вакцину для животных в Корее, Таиланде, Венгрии и Греции.

Россельхознадзор разработал и зарегистрировал вакцину для животных этой весной. Пока произвели 17 тысяч доз. Доза на одного животного равна 500 рублям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга возведут первый государственный приют для бездомных животных. Учреждение сможет позаботиться о 200 собаках и 100 кошек.