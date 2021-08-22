В Ирландии двухметровый деревянный идол.

В Ирландии при прокладке дороги был обнаружен деревянный идол, которому 1,6 тысячи лет. Его длинна 2,5 метра. Материал, из которого он сделан — дуб.

Ученые нашли идол в болоте в графстве Роскоммон. Нашли его в шести с половиной километрах от Раткрогана — столицы одного из пяти древних ирландских королевств. Там находится более 200 археологических памятников, в том числе крепости. Раньше считали, что Раткроган — это вход в потусторонний мир, издревле его называли «Ирландскими вратами в ад». Об этом сообщают ARTnews.

Рядом с находкой обнаружили останки животных и ритуальный кинжал, поэтому археологи считают, что это могли быть жертвоприношения. Ирландцы верили, что болота — врата в потусторонний мир.

В скором времени специалисты займутся реконструкцией идола, а потом его определят в музей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Кискелево нашел в огороде завернутые в тряпочку останки человека.