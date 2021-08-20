Во Всеволожском районе на участке обнаружили останки человека

Во Всеволожском районе на участке обнаружили останки человека
На место прибыл сотрудник полиции и подтвердил информацию. Фото: pixabay.com

В Ленобласти на одном жилом участке нашли останки человека.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru в полицию Ленобласти обратился неработающий мужчина. Она на своем участке в поселке Кискелево Всеволожского района Санкт-Петербурга при проведении земельных работ на своем земельном участке обнаружил завернутые в ткань останки человека.

На место прибыл сотрудник полиции и подтвердил информацию.

Осмотр места происшествия перенесли на светлое время суток, так как страшную находку обнаружили вечером.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на берегу Финского залива в палатке обнаружили человеческие останки. По неподтвержденной информации кости пролежали более года. В Петербурге в Курортном районе города на берегу Финского залива были найдены человеческие кости, которые обмотали веревкой.

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