На берегу Финского залива в палатке обнаружили человеческие останки

По неподтвержденной информации кости пролежали более года.

В Петербурге в Курортном районе города на берегу Финского залива были найдены человеческие кости, которые обмотали веревкой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Оказалось, что палатка находилась в лесном массиве практически в двухстах метрах от домов на одной из улиц Зеленогорска.

По некоторым данным, останки находились в палатке более года. Теперь ими займутся криминалисты. Детали данного инцидента уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в отдел полиции сообщили о возгорании одноэтажной кирпично-щитовой постройки. Пожар произошел в 500 метрах от железнодорожной станции переезда станции «Ивановская» в поле. Когда огонь был потушен, то в заброшенном здании обнаружены человеческие останки. Так, часть черепа, две ступни, предплечье и тазобедренную часть отправили в морг для дальнейших исследований.