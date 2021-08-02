У ж/д станции Ивановская нашли две ступни человека

У ж/д станции Ивановская нашли две ступни человека
Останки нашли рядом с ж/д станцией "Ивановская". Фото: Google Maps

В Ленинградской области в Кировском районе города после пожара нашли останки человека.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 29 июля в отдел полиции сообщили о возгорании одноэтажной кирпично-щитовой постройки. Пожар произошел в 500 метрах от железнодорожной станции переезда станции «Ивановская» в поле.

Когда огонь был потушен, то в заброшенном здании обнаружены человеческие останки. Так, часть черепа, две ступни, предплечье и тазобедренную часть отправили в морг для дальнейших исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе в поселке Верхний Строитель после пожара обнаружили три трупа. Были найдены тела 75-летнего владельца дома, его 57-летней жены и их внучки. Девочке было только два года.

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