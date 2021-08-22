Гинцбург заявил о возможности создания одной вакцины от COVID-19 и гриппа

Центр им. Гамалеи может в начале следующего года начать клинические исследования белков разных штаммов ковида. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.

Лекарство будет состоять из трех-пяти разных генетических вариантов S-белка. После успешных испытаний можно будет разработать препарат, способный защищать одновременно и от ковида, и от гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

Если у исследователей получится соединить несколько S-белков ковида, то тогда вместо нескольких белков ковида можно использовать несколько гемагглютининов вируса гриппа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более десяти стран заинтересовались в поставке российской вакцины от ковида для животных. Интерес к разработанной Россельхознадзором вакцине «Карнивак-Ков» проявили интерес Венгрия, Польша, Германия и другие страны.