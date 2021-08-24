Звездопад желаний: как Персеиды влияют на знаки Зодиака?

В августе принято загадывать желание на падающую звезду — ведь как раз на это время приходится пик звездопада Персеид.

Однако в этом году нужно быть особенно осторожным в своих мечтах. Ровно восемнадцать дней, с 12 по 30 августа Меркурий будет находиться в созвездии Девы — в знаке своей экзальтации.

Когда любая планета находится в таком положении, все её свойства увеличиваются, а влияние на людей достигает своего апогея. Неудивительно, что разные знаки Зодиака ощутят перемены в своей судьбе.

Август — для многих пора отпусков, но Меркурий настроен решительно: под его началом возможны только служебные командировки. Эта планета покровительствует работящим людям, и склонна наказывать бездельников. К сожалению, отдых во время Меркурия в Деве может обернуться хандрой или даже болезнью. Чтобы не рисковать здоровьем, лучше отдаться стихии — запланировать важные встречи, не отлынивать от рабочего процесса, а отдых перенести на “бархатный сезон”.

Награда для прилежных не заставит себя ждать — каждому знаку Зодиака достанется по заслугам. Для того чтобы усилить эффект помощи от Меркурия, можно загадать конкретное желание, глядя на падающую звезду. Правда, каждому знаку лучше выбрать что-то “свое”.

Ракам, Девам и Скорпионам можно решительно просить звезды о назначении на новую должность.

Именно сейчас, с мощной поддержкой Меркурия, удачная смена места работы, а может и глобальный переезд принесут максимальную финансовую выгоду. Но остерегайтесь бездействия! Безынициативный август может привести к увольнению.

А вот Тельцам и Козерогам пора заняться учебой и психологией. В этом августе у них есть все шансы поступить в учебное заведение, а также наладить отношения с детьми и близкими. Лучшей просьбой, обращенной к Персеидам, станет желание достичь гармонии.

По отношению к Рыбам, Стрельцам и Близнецам Меркурий настроен враждебно: у Рыб могут возникнуть серьезные проблемы со второй половинкой, Стрельцы весь месяц будут уязвимы для болезней и простуд, а Близнецам может здорово не повезти в азартных играх. Поэтому: сосредоточьтесь на работе и помните, что Меркурий любит трудяг. Увидев вашу целеустремленность, он вполне может поменять свое мнение, а удача, полученная от негативно настроенной планеты, дорогого стоит. У Персеид лучше всего без обиняков просить поддержки Меркурия — возможно, это убережет от вас больших неудач.

Пожалуй, в самом неоднозначном положении окажутся Львы, Овны, Водолей и Весы. Меркурий слабо может повлиять на них, и это вроде бы должно порадовать, ведь негатива от него не жди. Но именно в августе этим знакам понадобится вся помощь звезд — начиная с 20 числа активизируются все их тайные недоброжелатели. Поэтому “падающую звездочку” лучше всего попросить о защите. Возможно, интриги уже плетутся за вашей спиной.