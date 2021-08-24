Собянин предложил отменить обязательное ношение масок на уроках для учителей

В Москве от ковида уже привилось большинство учителей, эта цифра превышает 80%. Фото: pixabay.com

В Москве от ковида уже привилось большинство учителей, эта цифра превышает 80%. Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное для учителей ношение масок на уроках и в школах.

Собянин отметил, что учебный год начинается хорошо. Он обратил внимание, что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день в них. Мэр столицы назвал сложившуюся ситуацию с масками в школах непростой и предложил ввести рекомендательный, а не обязательный характер ношения масок. Также он отметил, что с этим следует разобраться каждой школе самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве от ковида уже привилось большинство учителей, эта цифра превышает 80%. Это значит, что у них появляется возможность работать без маски, добавил Собянин. Также он отметил, что весь день работать в маске тяжело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре имени Чумакова хотят модифицировать вакцину от ковида «КовиВак» под новые штаммы.