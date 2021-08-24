В центре имени Чумакова модифицируют вакцину «КовиВак»

В центре имени Чумакова хотят модифицировать вакцину от ковида «КовиВак» под новые штаммы.

Вакцину изменят в том числе для противодействия индийской мутации ковида. По словам специалистов, центр имени Чумакова осенью может увеличить вдвое выпуск вакцины (до 2,5 миллиона доз в месяц). Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас работники центра ждут разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины на пенсионерах. Исследования должны начаться уже в следующем месяце.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к настоящему моменту в Петербурге первично привиты от коронавируса 1 449 025 человек, цикл вакцинации закончили 1 351 180 горожан. Об этом стало известно во вторник, 24 августа. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся более 4 тыс. человек. Согласно данным оперштаба, запас вакцины от вируса в городе составляет 451 303 дозы.