В Петербурге от COVID привились почти 1,5 миллиона человек

К настоящему моменту в Петербурге первично привиты от коронавируса 1 449 025 человек, цикл вакцинации закончили 1 351 180 горожан.

Об этом стало известно во вторник, 24 августа. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся более 4 тыс. человек.

Согласно данным оперштаба, запас вакцины от вируса в городе составляет 451 303 дозы. Продолжают работу 166 постоянных и мобильных пунктов вакцинации. В городских стационарах развернуто 5 838 коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями, из которых свободны 43%.

Напомним, в Петербурге коронавирус подхватили 600 человек за сутки. В статистику смертности от нового вируса вошли еще 39 случаев. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 342 петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармацевтическую базу Петербурга поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V».