В Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник V»

В Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник V»
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

На фармацевтическую базу Петербурга поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом стало известно в понедельник, 23 августа.

Город получил 79800 комплектов доз, сообщили в пресс-службе Смольного. Препарат расфасован по две дозы в ампуле.

На сегодняшний день в Петербурге привито 1447715 человек, из них 1348415 полностью прошли цикл вакцинации.

Напомним, в городе на сегодняшний день открыты 165 прививочных пунктов.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" ковид коронавирус


 

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