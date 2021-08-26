Петербуржцев предупредили о сильном ветре в четверг

Петербуржцев предупредили о сильном ветре в четверг
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в четверг, 26 августа.

Об этом предупреждает главное управление МЧС России по городу.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 26 августа в Петербурге с 11-14 часов ожидается усиление восточного ветра 12-16 метров в секунду. Высота волн 0.8-1.3 метров.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

ветер погода погодные условия


 

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