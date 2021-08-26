Петербуржцев предупредили о сильном ветре в четверг

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в четверг, 26 августа.
Об этом предупреждает главное управление МЧС России по городу.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 26 августа в Петербурге с 11-14 часов ожидается усиление восточного ветра 12-16 метров в секунду. Высота волн 0.8-1.3 метров.
Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.