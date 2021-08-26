Шантаж и принуждение: подростки слали уроженцу Узбекистана интим фото

Шантаж и принуждение: подростки слали уроженцу Узбекистана интим фото
Гражданина Узбекистана в Петербурге подозревают в серии сексуальных преступлений. Фото: pixabay

Еще в декабре прошлого сообщалось о задержании 45-летнего уроженца Узбекистана. Его подозревали по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полиция установила, что данный гражданин также причастен еще к ряду правонарушений.

Были возбуждены еще четыре раза уголовные дела по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и также четыре дела по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

После проведения оперативных мероприятиях полиция определила, что мужчина шантажировал несовершеннолетних и принуждал их присылать ему свои интимные фотографии. Все это происходило в период с апреля по ноябрь. Мужчину продолжают содержать под стражей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца обвинили в сексуальном преступлении в отношении сына.

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