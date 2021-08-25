Петербуржца обвинили в сексуальном преступлении в отношении сына

Следственными органами Следственного Комитета России по Петербургу возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал 45-летний мужчина. Фото : Следственный Комитет РФ

Следственными органами Следственного Комитета России по Петербургу возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал 45-летний мужчина. Фото : Следственный Комитет РФ

Петербуржцу предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера в отношении собственного сына.

Следственными органами Следственного Комитета России по Петербургу возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал 45-летний мужчина, проживающий в Северной столице. Он уже был ранее судим.

Гражданину предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Следствие считает, что обвиняемый 30 марта текущего года в квартире Василеостровского района совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего 7-летнего ребенка.

В данный момент решается вопрос об аресте обвиняемого. Также выясняются все детали случившегося.

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчине, изнасиловавшем девушку-юриста на Дачном, предъявлено обвинение.