В Петербурге во время «пластики» на лицо скончалась 31-летняя женщина

В Петербурге во время &#171;пластики&#187; на лицо скончалась 31-летняя женщина
Во время проведения пластической операции в Петербурге скончалась женщина. Фото: Pixabay

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в одной из клиник женщина скончалась на операционном столе, когда ей делали пластическую операцию на лице.

Следственными органами СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Женщина легла в клинику, расположенную в Центральном районе города, чтобы сделать пластическую операцию. В день процедуры, 25 августа, во время хирургического вмешательства, видимо пошло что-то не так, потому как 31-летняя пациентка скончалась.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, которые позволят определить все детали случившегося. Вскоре организуют судебно-медицинскую экспертизу и установят причины смерти женщины.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшая жена и новая подруга спортсмена Мамаева похожи друг на друга тем, что обеим интересна «пластика» и футболисты.

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