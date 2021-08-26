«По всем стандартам»: гендир клиники, где во время «пластики» умерла пациентка

Операция на нос была рядовой, однако женщину спасти не сумели. Фото: pixabay.com

Операция на нос была рядовой, однако женщину спасти не сумели. Фото: pixabay.com

Генеральный директор петербургской клиники пластической хирургии заявил, что операция, во время которой умерла 31-летняя женщина, была рядовая. К тому же, ее проводили лучшие врачи.

Как сообщает 78.ru, женщина давно мечтала исправить нос. Пациентка хотела попасть к конкретному врачу данной клиники. За процедуру она выложила около 400 тыс. рублей.

«Во всём, конечно, разберётся следствие, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, но могу сказать, что мы делали операцию по всем стандартам. Если бы что-то нарушалось, то это был бы уже не первый подобный случай, — объяснил гендиректор клиники Александр Ефремов.

Руководитель медучреждения считает, что врачи сделали все возможное, однако реанимационные действия не помогли.

Ефремов отметил, что их клиника имеет все необходимое оборудование. Операция была рядовая и проводилась под общим наркозом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге во время «пластики» скончалась 31-летняя женщина. Следственными органами СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».