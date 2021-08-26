Мать мальчика, изнасилованного отчимом, упала в обморок, посмотрев видеозаписи

Мать мальчика, изнасилованного отчимом, упала в обморок, посмотрев видеозаписи
Мужчину задержали по месту жительства. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Житель Васильевского острова снимал порноролики с участием своего семилетнего пасынка, которые выкладывал в Сеть. Записи увидела мать мальчика.

В среду, 25 августа, стало известно о задержании 45-летнего петербуржца, которого заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении семилетнего сына своей супруги. Правда всплыла, когда педофил решил показать откровенным видео с участием малыша мужу своей бывшей возлюбленной. Приятель, удивившись, переслал ролик дальше, запустив «волну», по которой запись попала в интернет.

Когда видеозапись оказалась достоянием общественности, её и заметили сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка сразу же инициировали разбирательство, вычислили злоумышленника и задержали его прямо по месту жительства. Сейчас он находится под стражей и, вероятно, ожидает суда — обвинение уже предъявили, по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

К несчастью, ролики увидела мама пострадавшего мальчика — женщина не вынесла чудовищного зрелища и упала в обморок, пишет «Мойка78».

Известно, что с преступником у петербурженки двое общих детей. Семилетний мальчик, ставший жертвой педофила, приходится ему пасынком. У жителя Васильевского острова насыщенное криминальное прошлое — с 1993 года он регулярно оказывается за решеткой. В общей сложности, у него 11 судимостей, семь из которых связаны со статьей 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Последний раз за решеткой петербуржец оказался в 2011 году и вышел на свободу в 2017-м.
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