Более половины педагогов Петербурга сделали прививку

На данный момент более 50% педагогов Санкт-Петербурга сделали прививку от ковида. Это, в том числе, воспитатели детских садов, учителя школ и других образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.

Так, сделали приоритетный доступ к прививке для тех работников, кто наиболее подвержен риску. Это, в частности, учителя средних и старших классов, преподаватели центров дополнительного образования. До середины октября вакцинируются еще большее число учителей, об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Около 20% предоставили документы о том, что переболели ковидом за последние шесть месяцев. 10% учителей имеют медотвод от прививки. Также вакцинировались более 52% сотрудников врачей и соцработников города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26 августа был выложен «Перечень показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге». Так за прошлые 24 часа в больницы города приняли 247 человек.