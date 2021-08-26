Более половины педагогов Петербурга сделали прививку

Более половины педагогов Петербурга сделали прививку
До середины октября вакцинируются еще большее число учителей. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

На данный момент более 50% педагогов Санкт-Петербурга сделали прививку от ковида. Это, в том числе, воспитатели детских садов, учителя школ и других образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.

Так, сделали приоритетный доступ к прививке для тех работников, кто наиболее подвержен риску. Это, в частности, учителя средних и старших классов, преподаватели центров дополнительного образования. До середины октября вакцинируются еще большее число учителей, об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Около 20% предоставили документы о том, что переболели ковидом за последние шесть месяцев. 10% учителей имеют медотвод от прививки. Также вакцинировались более 52% сотрудников врачей и соцработников города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26 августа был выложен «Перечень показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге». Так за прошлые 24 часа в больницы города приняли 247 человек.

Александр Беглов вакцинация коронавирус новости СПб учителя


 

Новости партнеров
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания
В Петербурге отметили день рождения российского цирка. Фоторепортаж Gazeta.SPb
В Петербурге на Бухарестской загорелась квартира
Более половины педагогов Петербурга сделали прививку
Мать мальчика, изнасилованного отчимом, упала в обморок, посмотрев видеозаписи
В России ограничат число живущих в квартире домашних животных
В Петербурге с COVID забирают в больницы по 250 человек ежедневно
Матвиенко призвала родителей подключиться к контролю качества питания в школах