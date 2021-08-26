В Петербурге с COVID забирают в больницы по 250 человек ежедневно

Пока в Петербурге ежедневно увозят в больницы по 250 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пока в Петербурге ежедневно увозят в больницы по 250 человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице количество госпитализированных снижается каждую неделю, свободных коронавирусных коек становится все меньше и меньше.

Об этом стало известно из отчетов Смольного.

26 августа был выложен «Перечень показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге». Так за прошлые 24 часа в больницы города приняли 247 человек.

При этом, неделей ранее, 19 августа, была информация о 276 поступивших пациентов за сутки. Стоит отметить, что еще полмесяца назад, 12 августа, была информация о 305 госпитализациях.

В настоящий момент развернута 5 591 койка, заняты 3 935 из них. В палатах реанимации лежат 379 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 154 пациента. На амбулаторном лечении с коронавирусом и пневмониями остаётся 21 291 петербуржец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили еще 19,6 тыс. случаев COVID.