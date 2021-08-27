Наталью Поклонскую могут отправить послом России в Кабо-Верде

Кандидатуру зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской рассматривают на должность посла России в Кабо-Верде (государство в Западной Африке, расположенное на островах Зеленого Мыса).

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в ГД, вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской рассмотрит международный комитет парламента. Необходимые документы уже подготовлены.

Официального подтверждения пока нет, сама Поклонская не давала комментариев насчет этой информации.

В конце мая Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз «Единой России» и отказывается от участия в грядущих выборах в связи с новой работой. Тогда она отметила, что в ближайшее время может «снова надеть китель».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Поклонская опубликовала фото под капельницей.