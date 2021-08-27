В Ленобласти мужчина избил годовалую падчерицу

Прокуратура проводит проверку по факту избиения годовалого ребенка в поселке им. Свердлова.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мать оставила дочь с сожителем, а вернувшись домой обнаружила девочку бледной с холодными конечностями и гематомами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина 1997 года рождения в нанес малышке повреждения, повлекший тяжкий вред здоровью. Ребенок госпитализирован в детскую больницу. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству малолетнего лица в беспомощном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из квартиры дома 1 по ул. 5-я Красноармейская госпитализировали пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 13 мая.