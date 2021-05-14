В Петербурге ребенок отравился таблетками

В Адмиралтейском районе Петербурга несовершеннолетний отравился лекарственными препаратами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, из квартиры дома 1 по ул. 5-я Красноармейская госпитализировали пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 13 мая.

Врачи диагностировали у мальчика острое пероральное отравление спазмолит-средством, дюспоталитаном. Семья полная, на учете не состоит. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Курортном районе Петербурга местная жительница избила своего двухлетнего сына. Травмы оказались несовместимы с жизнью.