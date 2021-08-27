После 20-ти лет люди тупеют? Почему рисование и танцы у некоторых «не идут»

Занятия математикой и физикой одинаково доступны и в двадцать, и в шестьдесят. Фото: unsplash

Занятия математикой и физикой одинаково доступны и в двадцать, и в шестьдесят. Фото: unsplash

Учиться никогда не поздно. Высшее образование в России можно получать в любом возрасте, да и на платные курсы вас с удовольствием запишут, не глядя в паспорт.

Будет ли смысл в обучении? Человеческий мозг способен воспринимать и обрабатывать огромный информации. Но для того, чтобы применить знания на практике, нужны ресурсы. И все навыки можно освоить после двадцати.

До двадцати лет в организме происходит формирование “серого вещества” — клеток, отвечающих за запоминание информации. Существует распространенное заблуждение, что после двадцати мозг же сформирован, и учиться чему-то бессмысленно.

Это неверно. Проблемы с обучением могут возникнуть только в том случае, если вы выбрали направление, связанное с координацией.

Создавать нейронные связи, основанные на зрительной информации, посылающей сигнал телу, действительно становится труднее. Конкретно — придется приложить усилия, чтобы научиться рисовать. Процесс передачи на бумаге объекта, который видят глаза, напрямую связан с серым веществом. Другими словами, если вы видите одно, а рисуете совсем другое — это оправдано неправильной передачей информации, а совсем не “неумением рисовать”.

То же самое происходит с танцами. Даже выучив сложный элемент, танцоры начинают работать в парах — и вот тут происходит то же, что в рисовании. Глядя на движения партнера, танцующий должен повторить его жест или провести свою партию. При медленной работе нейронной связи возникает риск не попасть в такт.

Ставить на себе крест рано — в нашем мозге существует также “белое вещество”.

Оно работает по иной схеме, но в результате достигает примерно той же цели.

Преподаватели рисования, синхронного плавания, танцев, фехтования и игры на музыкальных инструментах сходятся во мнении, что люди старше двадцати обучаются медленнее. Но процесс обучения все-таки происходит. Часто педагоги отказываются брать возрастных учеников, подозревая, что им не хватит мотивации для длительного обучения. Нужно заранее настроиться на то, что вы будете разучивать новое произведение или отрисовывать натюрморт не пару месяцев, а минимум полгода.

Если спешка вам не нужна, не раздумывая идите на курсы.

Или выберите другое направление: например, занятия математикой и физикой одинаково доступны и в двадцать, и в шестьдесят. Так же как и гуманитарные науки — литература, социология, история.