Летчиков потерпевшего крушение под Пермью Су-24 нашли живыми

Летчиков потерпевшего крушение под Пермью Су-24 нашли живыми
Их жизни ничего не угрожает. Фото: function.mil.ru

Поисково-спасательная группа нашла летчиков потерпевшего крушения в Пермском крае самолета Су-24.

Летчики катапультировались с потерпевшего аварию в 95 км западнее города Пермь истребителя Су-24. Все члены экипажа найдены. Сейчас они находятся в больницах. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Летчиков эвакуировал вертолет.

Ранее самолет потерпел аварию при перелете для планового ремонта. На земле разрушений нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение неподалеку от села Черкизово у Коломны. В самолете находились два человека, их жизни ничего не угрожает. Их осмотрели врачи, они не получили травмы и в госпитализации не нуждаются. Воздушное судно при посадке задел крылом воду и перевернулся.

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