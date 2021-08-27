Летчиков потерпевшего крушение под Пермью Су-24 нашли живыми

Поисково-спасательная группа нашла летчиков потерпевшего крушения в Пермском крае самолета Су-24.

Летчики катапультировались с потерпевшего аварию в 95 км западнее города Пермь истребителя Су-24. Все члены экипажа найдены. Сейчас они находятся в больницах. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Летчиков эвакуировал вертолет.

Ранее самолет потерпел аварию при перелете для планового ремонта. На земле разрушений нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение неподалеку от села Черкизово у Коломны. В самолете находились два человека, их жизни ничего не угрожает. Их осмотрели врачи, они не получили травмы и в госпитализации не нуждаются. Воздушное судно при посадке задел крылом воду и перевернулся.