Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны

Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение неподалеку от села Черкизово у Коломны.
В самолете находились два человека, их жизни ничего не угрожает. Их осмотрели врачи, они не получили травмы и в госпитализации не нуждаются. Об этом сообщает ТАСС.
Воздушное судно при посадке задел крылом воду и перевернулся. Сейчас самолет с помощью баржи пришвартовали к берегу.
Местный главк МЧС РФ отметил, что разлива топлива после аварии не было.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легкомоторный самолет рухнул в реку во время нештатной посадки в Иваново. Обошлось без пострадавших. Спасатели получили информацию об упавшем самолете в субботу в 18:44. Все случилось на реке Харинка в городе Иваново. На место происшествия направили 35 человек и девять единиц техники, в том числе 19 спасателей с пятью единицами техники.