Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны

Местный главк МЧС РФ отметил, что разлива топлива после аварии не было. Фото: pixabay.com

Местный главк МЧС РФ отметил, что разлива топлива после аварии не было. Фото: pixabay.com

Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение неподалеку от села Черкизово у Коломны.

В самолете находились два человека, их жизни ничего не угрожает. Их осмотрели врачи, они не получили травмы и в госпитализации не нуждаются. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно при посадке задел крылом воду и перевернулся. Сейчас самолет с помощью баржи пришвартовали к берегу.

Местный главк МЧС РФ отметил, что разлива топлива после аварии не было.