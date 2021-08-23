Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны

Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны
Местный главк МЧС РФ отметил, что разлива топлива после аварии не было. Фото: pixabay.com

Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение неподалеку от села Черкизово у Коломны.

В самолете находились два человека, их жизни ничего не угрожает. Их осмотрели врачи, они не получили травмы и в госпитализации не нуждаются. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно при посадке задел крылом воду и перевернулся. Сейчас самолет с помощью баржи пришвартовали к берегу.

Местный главк МЧС РФ отметил, что разлива топлива после аварии не было.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легкомоторный самолет рухнул в реку во время нештатной посадки в Иваново. Обошлось без пострадавших. Спасатели получили информацию об упавшем самолете в субботу в 18:44. Все случилось на реке Харинка в городе Иваново. На место происшествия направили 35 человек и девять единиц техники, в том числе 19 спасателей с пятью единицами техники.
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Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны