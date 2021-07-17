Легкомоторный самолет упал в реку при посадке в Иваново

Легкомоторный самолет упал в реку при посадке в Иваново
Самолет упал в реку Харинка в городе Иваново. Фото: ГУ МЧС по Ивановской области

Легкомоторный самолет рухнул в реку во время нештатной посадки в Иваново. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Ивановской области, спасатели получили информацию об упавшем самолете в субботу в 18:44. Все случилось на реке Харинка в городе Иваново.

На место происшествия направили 35 человек и девять единиц техники, в том числе 19 спасателей с пятью единицами техники.

Нештатную посадку совершил самолет Ан-2. Пилот не пострадал, топливо не разлилось. Сотрудники полиции опрашивают пилота для выяснения причин падения, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке возобновилась поисковая операция на месте крушения самолета. За прошедшие сутки успели обследовать километров прибрежной полосы.

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