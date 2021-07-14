На Камчатке возобновилась поисковая операция на месте крушения самолета

На Камчатке возобновилась поисковая операция на месте крушения Ан-26.

Приступили к поисковым мероприятиям три группы спасателей, среди них — водолазы. Планируется проведение водолазных спусков и обследование прибрежной полосы в районе реки Анадырка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое МЧС.

За прошедшие сутки успели обследовать километров прибрежной полосы.

Напомним, 6 июля на Камчатке потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за десять минут до прибытия. Самолет потерпел крушение при снижении для посадки. В результате крушения самолета все находившиеся на борту погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.