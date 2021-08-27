Петербургский лихач хвалится в соцсетях, как нарушает ПДД

В Петербурге нарушитель ПДД демонстрирует в социальных сетях, как пренебрегает правилами дорожного движения на автомобиле своей матери.

О том, что 18-летний парень показывает всему свету, как он может лихо ездить и нарушать ДПП, сообщает 7 августа «Фонтанка».

Петербуржец называет себя как не иначе Валера Бес. Молодой человек демонстрирует опасную езду с нарушением всех правил дорожного движения.

В Интернете есть видеозаписи, на которых заметно, как парень двигается на авто по закрытой полосе КАД, как в компьютерной игре объезжает наливные барьеры. Также молодой человек двигался на машине в ночи с высунутой в открытое окно ногой.

Это не все. Еще 6 месяцев назад он испугал пользователей сети ездой по двойной сплошной.

Оказалось, что автомобиль «Вольво», на котором молодой человек шокирует общественность, является собственностью матери лихача. Женщина работает учительницей начальных классов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водители Петербурга в течение месяца превысили скорость более млн раз.