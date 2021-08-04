Водители Петербурга в течение месяца превысили скорость более млн раз

Петербургские водители за месяц нарушили скоростной режим свыше 1 млн раз. Такое количество отступлений от правил дорожного движения отметили комплексы фотовидеофиксаций.

В Северной столице установлено, что за месяц скоростной режим был нарушен 1,22 миллиона раз. Такое количество нарушений ПДД было определено с помощью комплексов фотовидеофиксации. Сведениями об этом поделились в комитете по информатизации и связи города на Неве.

Второе «почетное» место заняло движение по обочине — 11,2 тыс. нарушений. Бронзу взяло движение грузовых транспортных средств далее второй полосы — 6,6 тыс..

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на проспекте Обуховской Обороны будет ограничено движение в связи с прокладкой инженерных сетей.