Водители Петербурга в течение месяца превысили скорость более млн раз

Водители Петербурга в течение месяца превысили скорость более млн раз
Водители из Петербурга нарушили скоростной режим 1 млн 220 тыс. раз. Фото: pixabay

Петербургские водители за месяц нарушили скоростной режим свыше 1 млн раз. Такое количество отступлений от правил дорожного движения отметили комплексы фотовидеофиксаций.

В Северной столице установлено, что за месяц скоростной режим был нарушен 1,22 миллиона раз. Такое количество нарушений ПДД было определено с помощью комплексов фотовидеофиксации. Сведениями об этом поделились в комитете по информатизации и связи города на Неве.

Второе «почетное» место заняло движение по обочине — 11,2 тыс. нарушений. Бронзу взяло движение грузовых транспортных средств далее второй полосы — 6,6 тыс..

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на проспекте Обуховской Обороны будет ограничено движение в связи с прокладкой инженерных сетей.

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