Суд Петербурга лишил автоледи прав, несмотря на то, что она «девочка»

Суд Петербурга лишил автоледи прав, несмотря на то, что она &#171;девочка&#187;
Колпинский суд не стал входить в положение "девочки" и лишил автоледи прав. Фото: pixabay

«Я же девочка, меня надо простить». Такой был главный аргумент петербурженки, в вопросе лишения ее прав за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов в пятницу, 27 августа, девушку лишили прав на один год.

В Колпинском районном суду лишили привлечь к уголовной отвественности автоледи.

13 июля девушке выдали права. А уже через неделю, 20 июля, она на арендованном авто во дворе въехала в Skoda Rapid. Затем вышла из авто, посмотрела на поврежденную машину и уехала. Однако вскоре вернулась обратно с друзьями. Компания осмотрела автомобиль и опять уехала, не оставив и записки.

В суде девушка признала вину, заявила, что раскаивается. Молодой водитель говорила, что так как она — девочка, ее надо простить.

Девушку лишили прав на один год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский лихач хвалится в соцсетях, как нарушает ПДД.

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