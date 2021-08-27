Суд Петербурга лишил автоледи прав, несмотря на то, что она «девочка»

«Я же девочка, меня надо простить». Такой был главный аргумент петербурженки, в вопросе лишения ее прав за нарушения правил дорожного движения.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов в пятницу, 27 августа, девушку лишили прав на один год.
В Колпинском районном суду лишили привлечь к уголовной отвественности автоледи.
13 июля девушке выдали права. А уже через неделю, 20 июля, она на арендованном авто во дворе въехала в Skoda Rapid. Затем вышла из авто, посмотрела на поврежденную машину и уехала. Однако вскоре вернулась обратно с друзьями. Компания осмотрела автомобиль и опять уехала, не оставив и записки.
В суде девушка признала вину, заявила, что раскаивается. Молодой водитель говорила, что так как она — девочка, ее надо простить.
Девушку лишили прав на один год.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский лихач хвалится в соцсетях, как нарушает ПДД.