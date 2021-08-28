Мясников раскрыл причину ранней деменции у россиян

Мясников раскрыл причину ранней деменции у россиян
Александр Мясников заявил, что ежедневный стресс может спровоцировать слабоумие. Фото: кадр из видео на Youtube

Деменция все чаще развивается не у граждан преклонного возраста, а у пациентов от 18 до 65 лет. Основные причины развития приобретенного слабоумия назвал телеведущий Александр Мясников.

По его словам, негативно на производительности мозга сказывается постоянный стресс. Телеведущий рекомендует развивать стрессоустойчивость и научиться работать с большими объемами информации.

Врач отметил в эфире телеканала «Россия 1», что обезопасить себя от слабоумия можно, если научиться бороться со стрессами, депрессией, тренировать мозг, делать умственные упражнения, отказаться от больших доз алкоголя. Особенно важно уметь концентрировать внимание на важных вещах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, как пенсионерам уберечься от деменции. Проявления деменции могут сопровождать многие заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера.

Александр Мясников деменция


 

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