Йогурт и беседа: ученые выяснили, как пенсионерам уберечься от деменции

С возрастом деменция затрагивает умственную деятельность человека, влияет на характер и привычки. Лекарства против развития нейродегенеративных заболеваний разрабатывают, однако ученые считают, что кишечные бактерии могут стать способом предотвратить или хотя бы замедлить появление нарушений. Также на болезни сказываются беседы с близкими людьми.

Проявления деменции могут сопровождать многие заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера. По данным журнала Nature Aging, развитие последней, по данным ученых из Ирландского национального университета в Корке, поможет замедлить или полностью предотвратить развитие употребление йогуртов.

Согласно статистическим данным, в 2021 году с такой формой деменции живут более 6 млн жителей США. По прогнозам ученых, к 2050 году этот показатель достигнет 150 млн. После проведения клинических испытаний йогурта на людях станет понятно, возможно ли на их основе разработать пробиотики, лечащие нейродегенеративные заболевания.

Основой будущих исследований стала работа ученых из Ирландского университета, которые провели эксперимент на грызунах. Они ввели мышам определенные виды микроорганизмов, что привело к улучшению у них когнитивных способностей. Теперь ученым предстоит понять, какие именно пробиотики могут быть полезны, пишет «Популярная механика».

Исследователям из Нью-Йоркского университета удалось выявить взаимосвязь между риском появления болезни Альцгеймера и беседами с близкими людьми. Они изучили данные 2 100 добровольцев, средний возраст которых составил 63 года.

Как сообщил Daily Mail, у испытуемых с помощью МРТ замеряли объем мозга: меньший указывает на ухудшение когнитивной функции и более высокий риск развития болезни Альцгеймера. В результате участники, чей мозг был больше по объему, признались, что у них всегда есть кто-то, с кем можно поговорить по душам. У остальных добровольцев не было постоянного «слушателя», а мозг был «старше» на 4 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские ученые нашли препарат, облегчающий симптомы Альцгеймера. По словам одного из научных сотрудников, лекарство вырабатывают защиту перед разрушением клеток.