Петербургские ученые нашли препарат, облегчающий симптомы Альцгеймера

Петербургские ученые нашли препарат, облегчающий симптомы Альцгеймера
Симптомы деменции и болезни Альцгеймера - потеря памяти, ослабление интеллекта. Фото: pixabay.com

Препарат ученых из Северной столицы способен предотвратить гибель нервных клеток при болезни Альцгеймера.

Об этом стало известно в воскресенье. Как сообщает ТАСС, такое открытие совершили специалисты Института цитологии Российской академии наук. По словам научного сотрудника Владимира Лазарева, лекарство вырабатывают защиту перед разрушением клеток.

«Вещество даже в низких концентрациях препятствует появлению белковых комплексов, разрушающих клетки головного мозга. В то же время препарат не влияет на функции белков, необходимые для жизнедеятельности клеток», – пояснил специалист.

Добиться этого удалось с помощью исследования на белках, на клетках и на образцах спинномозговой жидкости людей.

«При болезни Альцгеймера активное участие принимает белок ГАФД, который взаимодействует с бета-амилоидом, формируя крайне токсичные комплексы. Нам удалось подобрать препарат, препятствующий их появлению», – добавил Лазарев.

На данный момент ученые подали заявку на патент изобретения. Все исследования проводились при поддержке Российского научного фонда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России зарегистрировали тест для выявления британского штамма коронавируса.

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