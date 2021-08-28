Волочкова решила засудить соседей, опубликовавших ее интимные фото

Волочкова обратилась к адвокату, вместе с которым готовит заявление в полицию, а также иск в суд. Фото: скриншот instagram

Волочкова обратилась к адвокату, вместе с которым готовит заявление в полицию, а также иск в суд. Фото: скриншот instagram

Экс-солистка Большого театра, балерина Анастасия Волочкова написала заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело из-за публикации в соцсетях ее снимка.

Звезда заявила в своем Instagram-аккаунте, что намерена привлечь к уголовной ответственности своих соседей, которые тайком сфотографировали ее в весьма пикантной ситуации. И добавила, что, очевидно, не дает спокойно жить многим окружающим.

«Ну, если моя попа привлекла внимание общественности, то придется за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой», — написала танцовщица.

Теперь Волочкова обратилась за помощью к адвокату.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова показала ноги, стертые во время презентации своего альбома.