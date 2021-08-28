Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает целый ряд нововведений. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал, какие изменения ждут россиян со следующего месяца.

Спикер Госдумы обратил внимание на два закона. Первый касается больничных на детей до семи лет включительно.

Второй — «гаражная амнистия», по которому владельцы смогут бесплатно получить землю под строениями. Ранее можно было только узаконить свои права непосредственно на помещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Государственная дума приняла законы, которые накладывают запрет на второе гражданство или вид на жительство за рубежом, это касается государственных и муниципальных служащих.