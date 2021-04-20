Госдума приняла законы о запрете чиновников иметь иностранное гражданство

Госдума приняла законы о запрете чиновников иметь иностранное гражданство
ГД приняла закон. Фото: kremlin.ru

Государственная дума приняла законы, которые накладывают запрет на второе гражданство или вид на жительство за рубежом, это касается государственных и муниципальных служащих.

Такой проект в Думу внес сам президентом Российской Федерации Владимир Путин. Это произошло в прошлом году в конце осени.

Известно, что нововведения коснутся более чем 20 федеральных законов.

Так, законопроектом планируется запретить замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина России на постоянное проживание за границей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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